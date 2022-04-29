مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يلتقي وزير خارجية هندوراس في نيويورك

التقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مع وزير خارجية هندوراس، "ادواردو إنريكي رينا"، على هامش الاجتماع الأممي رفيع المستوى بشأن الخطة الحضرية الجديدة والمنعقد في الأمم المتحدة بنيويورك.

وناقش الطرفان خلال اللقاء أفق تطوير العلاقات بين البلدين والعمل المشترك في الأمم المتحدة، عقب التغيير السياسي في هندوراس ووصول التقدميين إلى دفة الحكم في البلاد.

كما اطلع منصور وزير خارجية هندوراس، على آخر التطورات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لما نقلته وكالة" وفا" الفلسطينية.

وأعرب الدبلوماسي الفلسطيني عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة خطوات تصحيحية في سياسة البلاد تجاه القضية الفلسطينية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإجماع الدولي في هذا الشأن.

من جانبه، شدد وزير الخارجية هندوراس، على أن بلاده تحترم قرارات الشرعية الدولية وتعمل على تطوير علاقاتها مع كافة الأطراف.

وأقرَّ الطرفان بالدور المهم الذي يلعبه الهندوريون من أصول فلسطينية في المجالات كافة، ومساهماتهم الهامة في هندوراس، كما اتفقا على الاستمرار في الحوار بين البلدين على كل المستويات، من خلال لقاءات عالية المستوى وزيارات متبادلة.