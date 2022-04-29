الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لا تبخل في التعبير عن مشاعرك.. مفتاحك لقلب المرأة في 5 خطوات

أرشيفية
أرشيفية

الشعور بالحب هو من أرقى المشاعر التي يمكن أن يشعر بها الإنسان بشكل عام، وبشكل خاص فإن المرأة كائن عاطفي وحساس إلى حد كبير، ترغب دائما في الشعور بالحب ويصل إليها هذا الإحساس عن طريق الشخص الذي سوف تربطها به علاقة طويلة، قبل هذا الارتباط وحتى بعده، لذلك من المهم أن يعرف الرجل السبيل نحو الوصول إلى قلب المرأة وهو ما يمكن أن نقدمه لكم في السطور التالية وذلك بحسب ما ورد في موقع "ndtv ":
 

احترم شخصيتها:

يريد كل إنسان أن يحصل على التقدير المناسب من قبل المحيطين لاسيما الشريك، فهو الشخص الأول الذي ترغب الفتيات في الحصول على التقدير الكافي منه، وألا يجعلها تشعر أن هناك عوار ما بشخصيتها، وإنما على العكس يجب أن يجعلها تشعر أنه يحترم شخصيتها ويقدرها على نحو كبير.

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كن كريم معها:

من أسوأ الصفات التي يمكن أن تكون في الإنسان بشكل عام هي البخل، لا سيما إن كان هذا البخل مع الشريك، والبخل هنا ليس مقتصرًا على الأموال فقط، وإنما هناك مراتب أسوأ من البخل وهي البخل في المشاعر.

 

وجه إليها دائما كلاما رومانسيا:

“المرأة تعشق بأذنيها”.. هكذا تقول الأسطورة، فالحديد الطيب وكلمات الحب هي مفتاحك الأول لقلب المرأة التي تريد الارتباط بها، لذلك من المهم أن تسمعها دائما كلاما رومانسيا به من المشاعر ما يجعلها تتمسك بك إلى الأبد.

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كن ذو شخصية قوية:

مهما بلغت قوة المرأة وقدرتها على إدارة أمور حياتها فهي في النهاية ترغب في أن تجد هذا المتكأ والسند الذي تعتمد عليه في جميع أمور حياتها، بل أن المرأة التي تتمتع بشخصية قوية هي الأكثر احتياجا لوجد شخص قوي بصورة أكبر منها في حياتها، لكي يمكن أن تعتمد عليه ويصبح له مكانة كبيرة في قلبها.

 

شاركها أخبارك:

إذا ما قمت بإخبارها بتفاصيل يومك، وما هي الأحلام التي تسعى إلى تحقيقها حينها تشعر الفتاة أنك تتعامل كما لو كانت جزء منك، وهذه الطريقة من شأنها أن ترفع من رصيد حبك لها في قلبها.

سعاد حسني حب من طرف واحد شخصيته المشاعر الشريك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

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