إصابة عدة أشخاص إثر تصادم ونش وسيارتى ميكروباص فى طوخ

وقع حادث تصادم ونش بسيارتي ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وقد هرعت سيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، لاتخاذ اللازم قانونا.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين "ونش"، وسيارتي ميكروباص بالطريق الزراعي السريع أمام مدينة طوخ.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وثلاث سيارات إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم ونش بسيارتي ميكروباص، مما أسفر عن عدد من المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى، وجار إزالة التلفيات وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.