مشاجرة بالأسلحة البيضاء والسنج فى وسط مدينة الفيوم

نشبت منذ قليل مشاجرة تم فيها استخدام الأسلحة البيضاء والسنج في أكبر شوارع الفيوم التجارية بوسط المدينة شارع المحمدية بين أصحاب المحلات التجارية، بسبب الاختلاف والتنافس على الأسعار، مما أدى إلى إصابات مختلفة، حيث سارع بعض الأشخاص بنقل المصابين على موتسيكلات وسيارات ملاكي إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث مشاجرة تم فيها استخدام الأسلحة البيضاء والسنج وأدى إلى إصابات مختلفة بين المتشاجرين وبعضهم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم إلى مكان الواقعة والسيطرة على المشاجرة والقبض على أطرافها وضبط الأسلحة المستخدمة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة صباح باكر لاستكمال التحقيقات.