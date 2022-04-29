الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد حليم يطرح «عاش يا جامد» فى عيد الفطر

أحمد حليم
أحمد حليم

يستعد المطرب أحمد حليم لطرح أغنية جديدة في عيد الفطر المبارك تحمل عنوان "عاش يا جامد"، من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع طارق عبد الجابر.

تأتي الأغنية الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته "الست يا رجالة" والتي طرحها في شهر مارس الماضي بمناسبة عيد الأم، حيث تخطت حاجز النصف مليون على موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

يشار إلى أن أحمد حليم كان قد طرح أغنية "الست يا رجالة" من كلمات مصطفى حسن، ألحان سامح كريم، توزيع أحمد عبد السلام، وذلك بهدف دعم المرأة وحث الرجال على حسن معاملتها واحترامها، ودعم جميع النساء والفتيات فى المجتمعات العربية، وتشجيعهن على عدم التهاون فى حقوقهن. 

وكان "حليم" قد طرح في شهر يناير الماضي كليب أغنية "وتلمح" من  كلمات محمود فاروق، ألحان مدين، توزيع وميكس وماستر يحيي يوسف، منتج فنى حسين أمين، مدير تصوير مصطفى أحمد وإخراج إسلام حمدان، وتخطت الاغنية حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية جديد أمل دعم المرأة أغنية جديدة والتي طرحها محمود

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وائل لطفي

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