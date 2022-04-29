الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يشكر بايدن على الدعم المالى الإضافى

زيلينسكي
زيلينسكي

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدعم الأمريكي الإضافي، ووصفه بأنه"خطوة مهمة جدا".
 

وشكر زيلينسكي كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن والشعب الأمريكي على مساعدتهم، معربا عن آمله أن يوافق الكونجرس الأمريكي سريعا على الزيادة بقيمة 33 مليار دولار.
 

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو: "إن الرئيس بايدن اليوم قال عن حق إن هذه الخطوة ليست رخيصة".
 

وتابع: “لكن العواقب السلبية للعدوان الروسي ضد أوكرانيا وضد الديمقراطية واسعة النطاق على العالم بأسره... هذا الدعم من الولايات المتحدة ضروري.. ومعا، يمكننا بالتأكيد إيقاف العدوان الروسي والدفاع بشكل موثوق به عن الحرية في أوروبا".
 

ومن المبلغ الذي تم تخصيصه مؤخرا، سيجري استخدام 20 مليار دولار للمساعدات العسكرية بينما سيتم تخصيص 8.5 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية. 

وتعهدت الولايات المتحدة أو أرسلت بالفعل أسلحة وذخائر تزيد قيمتها عن 3.7 مليار دولار إلى أوكرانيا منذ بدء الهجمات الروسية في أواخر فبراير الماضي.
وأقر الكونجرس في مارس الماضي ميزانية خصص منها 13.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا حتى نهاية سبتمبر المقبل، وسيزيد هذا المبلغ أيضا من عدد القوات الأمريكية في أوروبا ويدعم الدول المجاورة لأوكرانيا والتي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.

و في وقت سابق ، عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيَين أنتوني بلينكن ولويد أوستن في كييف، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

ووصل وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة  إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. دي

وقال أليكسي أريستوفيتش مستشار زيلينسكي في وقت متأخر من اليوم، إن أنتوني بلينكين ولويد أوستن وصلا إلى كييف واجتمعا مع زيلينسكي في كييف.

وأضاف أريستوفيتش: "لم يكن المسؤولون الأمريكيون ليأتوا إلى هنا لو لم يكونوا مستعدين لإعطاء أسلحة".

وكتب زيلينسكي على "تويتر": "الصداقة والتعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ويفترض أن تركز النقاشات خصوصا على إرسال أسلحة أمريكية لأوكرانيا.

الرئيس بايدن الرئيس الأوكراني زيلينسكي لرئيس الأوكراني الدعم المالى دعم الأوكراني

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وائل لطفي

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