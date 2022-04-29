مناشدات لوزارة الثقافة.. عالجوا ضياء الدين خليفة

ناشد عدد من المثقفين والكتاب الشباب وزارة الثقافة لسرعة التدخل لعلاج الكاتب الشاب ضياء الدين خليفة، والذي يعاني من ورم بالمخ كما أكدت التشخيصات، ضياء الآن يرقد بالعناية المركزة بمستشفى دار السلام للأورام في القاهرة.

وكتب العديد من الروائيين على صفحاتهم يطلبون تدخل الوزارة خاصة وأن ضياء الدين خليفة كاتب شاب جيد وفاز بالعديد من الجوائز منذ أن كان طالبا في مشاركاته بمسابقة إبداع.

أدهم العبودي

وكتب الروائي أدهم العبودي يقول: "ضياء الدين خليفة حالته بتتدهور يا وزيرة الثقافة، يا دكتورة بقالنا قد إيه بنقول من فضلك اتدخلي، ادعمي وساهمي في علاج كاتب شاب بيعاني، ضياء محتاج تدخل مادي فوري، مش معقول يعني هنقعد نناشد وننادي علشان نعالجه في الوقت اللي ممكن حضرتك بتليفون تنقذيه ويتعالج ويرجع وسطنا ومعانا ويكمّل حياته الأسرية والأدبية والمهنية، ربنا يشفيك يا ضياء وترجع تتنطط مع ابنك ياسين وتعيش وتفرح بيه".

مصطفى منير

وكتب الروائي مصطفى منير يقول: "أنا عارف إنّي كتبت كذا مرّة عن حالة ضياء، لكن المرّة دي فعلا محتاج كل دعوة وكل دعم، أتمنى اتحاد الكتّاب أو وزيرة الثّقافة أو أي شخص مسؤول يتدخل، ضياء زوج وأب، وأسرته محتاجاه، وأعتقد إن أي قرار أو تدخل في حالته الصّحية، أكيد هيبقى لمصلحته إن شاء الله، ربنا يطمّنا عليك يا ضياء".

شريف عبد الهادي

وكتب الروائي والسيناريست شريف عبد الهادي يقول: "ضياء الدين خليفة كاتب سكندري شاب، فاز بالعديد من الجوائز الهامة، وعن معرفة شخصية فهو شخص خلوق ومحترم، ابتلي بورم في المخ ودفع كل اللي يقدر عليه في العلاج ولسه داخل تاني يعمل عملية. ده أكاونت زوجته، اللي يعرف حد أو اللي يقدر يعمل حاجة تساعده، أو على الأقل تدعوا له بالشفاء لعل الله يستجيب في هذه الأيام والليالي المباركات، اللهم اشفه وعافه واعف عنه يا رب العالمين اللهم آمين، ألف مليون سلامة عليك يا ضياء الدين خليفة".