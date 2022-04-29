النيابة العامة تستعجل تحريات المباحث حول حريق مصنع التجمع الخامس

استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول مصرع عامل في حريق نشب داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في التجمع الخامس وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بدفنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمنطقة التجمع الخامس وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن لمحاصرة الحريق ومنع امتداده، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.