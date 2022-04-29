الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الاختيار3» الحلقة 27.. ماذا قال السيسى عن ابتسامته خلال كلمة مرسى؟

الاختيار ٣
الاختيار ٣

رصدت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار الجزء الثالث قبول وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حضور لقاء محمد مرسي مع قيادات حزب الحرية والعدالة، وخلال اللقاء تحدث مرسي عن الشرعية و ظل الفريق السيسي ينظر إليه. 


وفي وقت سابق كان قد وجه سؤال للفريق السيسي عن نظرته لمرسي و ابتسامته خلال اللقاء، فقال إنه تأكد حينها أن سبل التفاهم انتهت وان ذلك كان يدور في ذهنة وان نظام الإخوان فشل في إرضاء المصريين وأنه أدرك في داخله إن الشعب المصري واعي وعظيم، وأنهم دخلوا في صراع مع مؤسسات الدولة، والرأي العام، ما وضع الدولة في مأزق كبير.
 

وأضاف السيسي أن المصريين دفعوا ثمن ما حدث في السنوات الثلاث السابقة.

 

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.
 

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة،  مرورا  ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.
 

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أور عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.
 

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار 3 الاختيار الجزء الثالث ثورة 30 يونيو 2013 الاختيار 3 الثالث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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