الرئيس الأوكراني: القصف الروسي على كييف هدفه «إذلال الأمم المتحدة»

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنّ القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر عبر تلجرام: "هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القادة الروس لإذلال الأمم المتحدة وكلّ ما تمثله المنظمة"، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقلّ بجروح في قصف صاروخي استهدف كييف مساء الخميس أثناء وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في العاصمة الأوكرانية، في أول ضربات من نوعها منذ منتصف أبريل الجاري.

والتهمت النيران طابقاً في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطّمة، فيما انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو إنّ "العدو قصف كييف مساء. ضربتان على حيّ شيفشينكوفسكي، على الطبقات السفلى من مبنى سكني"، لافتاً إلى "نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى حتى الآن".

وفي كييف قال متحدث أممي: إنّ جوتيريش وأفراد فريقه "صدموا" بمدى قرب القصف من مكان وجودهم، مؤكداً أنهم جميعاً "بخير".

وصرّح سافيانو أبرو المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني: "إنها منطقة حرب، لكنّ وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم"، من دون أن يحدّد مدى قربهم من المبنى الذي استهدفه القصف.