ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس التركى أردوغان فى جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة، ضمن زيارته إلى المملكة.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى جدة في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

واستقبل الرئيس التركي في مطار جدة كلا من: الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق) وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية التركية، من المرتقب أن يلتقي أردوغان في وقت لاحق، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث العلاقات الثنائية من الجوانب كافة.