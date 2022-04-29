المشوار.. ماهر يفسد مخطط سالم ووجيه ويهرب فى اللحظة الأخيرة

تضمنت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "المشوار" للفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني الكثير من الأحداث التي لاقت اهتمام الجمهور المصري عبر السوشيال ميديا، حيث أصبح ماهر يطارد بصورة مباشرة من جهات عديدة من أجل الحصول على الآثار التي يحملها.

أحداثث الحلقة ال27 من "المشوار"

قام محامي وجيه بيه في الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل المشوار بطرد مساعده وفصله من عمله بعد معرفة علاقته بالضابط علاء وقربه من ماهر، كما خدع محمد رمضان في هذه الحلقة سيد رجب بعدما علم بالغدر والخداع منه، حيث تخلل إليه شعور أنه يريد تسليمه للشرطة، ولهذا أفسد ماهر مخطط سالم ووجيه بيه في تسليمه للشرطة بعدما يحصلوا على الآثار التي توجد معه.

"المشوار"بطولة محمد رمضان (ماهر)، ودينا الشربيني (ورد)، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد كمال (وجيه بيه)، وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.