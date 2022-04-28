صدمتها سيارة.. نقل طالبة الثانوية لمشرحة مستشفى السنبلاوين

نقلت سيارة الإسعاف طالبة بالمرحلة الثانوية التي لقيت مصرعها إثر حادث مروري على طريق المنصورة الزقازيق إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين.

وفور ورود بلاغ، انتقل ضباط مباحث مركز السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع مريم م ا 17 سنة طالبة بالمرحلة الثانوية، ومقيمة ببرج نور العرب، حيث صدمتها سيارة مسرعة أثناء عودتها من أحد الدروس ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط السائق المتسبب فى الحادث، والتحفظ على السيارة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.