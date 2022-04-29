الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تطالب فنادق شرم الشيخ بسرعة الانتهاء من التعاقد على خدمة الإنترنت

المنشات الفندقية
المنشات الفندقية

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية منشورًا إلى فنادق شرم الشيخ فئة الثلاثة والأربع نجوم تطالب بسرعة الانتهاء من التعاقد على خدمة الإنترنت مع  أحد مقدم الخدمة، موضحة أنها تلقت خطاب من  محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، يطالب فية بسرعة الانتهاء من التعاقد على خدمة الإنترنت بالفنادق.

 يأتى ذلك لرفع كفاءة الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية، ضمن الاستعدادات  لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ  "COP 27" الذى ستضيفة شرم الشيخ بنهاية العام الجاري.

كما يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلاح الإشارة بالقوات السلحة، بالإضافة إلي الاتفاق التنفيذي بين غرفة المنشآت الفندقية والشركة الصرية للاتصالات بشأن رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية.

وأيضًا يأتي ذلك في إطار قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار رقم (43 ) الصادر بتاريخ 26 فبراير 2022، بشأن التزام جميع النشآت الفندقية وفقًا لتصنيفها برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها.

وأكدت الوزارة على أنه فى  حال عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مع اعتبار هذا الوضوع هام وعاجل.

خدمة الانترنت الفنادق والقري السياحية COP 27 شرم الشيخ مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تغير المناخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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