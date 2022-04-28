الاختيار 3 الحلقة 27| السيسي: «أنا مبرجعش في كلامي»

سلطت الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3 الضوء على تخوفات اللواء عباس كامل (يجسد دوره جمال سليمان)، مدير مكتب الفريق أول عبدالفتاح السيسي (يجسد دوره ياسر جلال)، وزير الدفاع- آنذاك- من اغتيال السيسي وقادة الأركان.

وتضمنت أحداث الحلقة 27 حديث عباس كامل إلى السيسي، قائلا: “أنا شايف إن سيادتك متحضرش اللقاء، لأنه دعوة خاصة بالرئيس مع كوادر حزب الحرية والعدالة لا هو مناسبة عامة ولا وطنية ودعوة سيادتك ورئيس الأركان وقادة الأفراد أمر مثير للشكوك وأنا خايف يبقى في محاولة لاستهداف سيادتك وقادة الجيش المدعوين”.

فيما رد السيسي عليه قائلا: “أنا مبرجعش في كلامي يا عباس أنا بلغت السيد الرئيس إني هكون موجود وعندي أمل إن الكلام اللي هيتقال هينزع فتيل الأزمة”.

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.