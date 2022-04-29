5 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة.. تعرف عليها

صدرت خمس كتب جديدة عن عدد من السلاسل التي تضمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وذلك فى إطار مشروع النشر بالهيئة وتحت رئاسة جرجس شكري أمين عام النشر.

الدراسات الشعبية

عن سلسلة الدراسات الشعبية التي يرأس تحريرها الباحث حسن سرور صدر كتاب "البطولة في الأدب الشعبي"، من تأليف الدكتور عبدالحميد يونس، وقدم للكتاب الدكتور أحمد مرسي.

الكتاب يقدم قراءة لثلاث سير شعبية كان ومازال تأثيرها باقيا في عقل الجماعة العربية وهي سيرة عنترة بن شداد، السيرة الهلالية، وسيرة الظاهر بيبرس.

كما صدر عن نفس السلسلة كتاب “تقنيات التوثيق بمؤسسات التراث الشعبي” من تأليف الباحث أحمد فاروق.

حكايات مصر

وفي سياق متصل وعن سلسلة حكايات مصر التي يترأس تحريرها الدكتور كمال مغيث صدر عدد من الكتب التي تتناول صفحات مطوية من تاريخ مصر القديمة.

الكتاب الأول الذي صدر عن سلسلة حكايات مصر هو "صفحات مصرية" من تأليف الباحث هاني مهنى طه، ويتناول من خلالها شهر رمضان في التاريخ المصري من خلال أحداث ومشاهد تاريخية.

كما صدر كتاب " الجمعيات العلمية في مصر الحديثة " من تأليف الدكتور عمر مصطفي لطفي.

وأخيرا صدر كتاب "دور الأقباط في المجتمع المصري 1922 – 1952"، تأليف الدكتور ملاك نجدي أبو ضابة.

وتأتي هذه الكتب في سياق المشروع الذي بدأه جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة في الترسيخ للهوية المصرية من خلال سلسلة تحمل نفس الاسم وأيضًا بالتعاون مع السلاسل الأخرى في البحث عن الهوية من خلال سلاسل مثل حكايات مصر، والتي كما هو واضح من اسمها تبحث في التاريخ القديم عما اختفى ونفض غباره القديم وتقديمه في شكل جديد، وفي هذا الصدد صدرت العديد من الكتب التي تبحث في هذا الأمر.