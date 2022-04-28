الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رومانيا: لم ننقل معدات عسكرية تابعة لحلف الناتو إلى حدود أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الخميس، معلومات أفادت بنقل معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى حدود أوكرانيا، مؤكدة أن تلك المعدات تم نقلها ضمن تدريبات عسكرية في البلاد بمشاركة دول حليفة.

 

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة، أوردته الوكالة الألمانية، أنه "تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن قافلة من المعدات العسكرية في رومانيا تتحرك باتجاه حدود أوكرانيا ومولدوفا".

 

وأكدت الوزارة أنها أخبار كاذبة، لافتة إلى أن شرطة الجيش الروماني غادرت إلى ميدان رماية باباداج لتنفيذ إطلاق النار المخطط له سابقا مع الجنود الرومانيين وحلفائهم، وفق البيان.

 

وأوضحت الوزارة أن ظهور معدات عسكرية أمريكية في الفيديو، يرجع لانتشارها في قاعدة ميخائيل كوجالنيسينو منذ بداية العام الجاري.

 

واختتم بيان الوزارة: "أن الأنشطة التدريبية التي يقوم بها العسكريون من الدول الحليفة المتمركزة في بلدنا، كجزء من تدابير تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو، وبالتالي فإن المعدات العسكرية لا تخص الولايات المتحدة فحسب، بل مشتركة مع بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال خلال التدريبات المشتركة".

وزارة الدفاع الرومانية حلف الناتو أوكرانيا نقل معدات عسكرية تدريبات عسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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