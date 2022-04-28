الولايات المتحدة.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 81.2 مليون

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 81.2 مليون حتى الساعة 12:01 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، جاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية بأقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، والذي بلغ 9.16 مليون إصابة، مع حدوث تغيير ضئيل مقارنة بنفس الوقت أمس.

وسجلت هاواي زيادة بنسبة 1.4% في عدد الإصابات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الحالات 248 ألفا و405.

ورصدت ولاية جورجيا أكبر عدد من الوفيات المعلن عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ 147.

يذكر أن بعض الولايات الأمريكية لا تقدم تحديثا يوميا لعدد الإصابات أو الوفيات.