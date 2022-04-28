الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بسعر يبدأ من 599 جنيها..

مصر للطيران تطرح تخفيضات على بعض رحلاتها الداخلية

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلن الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية طرح سعر خاص يبدأ من 599 جنيها شامل الضرائب للاتجاه الواحد ذهاب فقط أو عودة فقط على بعض الرحلات الداخلية اعتبارًا من اليوم 28 أبريل 2022 وحتى 31 مايو 2022.

يأتي ذلك من منطلق حرص الناقل الوطني مصرللطيران على مشاركة عملائها مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة، في إطار احتفال الشركة الوطنية مصر للطيران بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشائها وحرصًا من الشركة على توفير أفضل عروض السفر لعملائها إلى مناطق الجذب السياحي وتشجيعًا لحركة السفر، خلال فترة إجازة العيد ومع بداية فصل الصيف.

وأوضح أنه يمكن للعملاء حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

الوطنية مصر للطيران مصر للطيران pcr حركة السفر مركز اتصالات مصر للطيران 1717 المطارات المصرية

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