الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«يسرى نصر الله» رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائى

يسري نصر الله
يسري نصر الله

تولى المخرج الكبير يسري نصر الله منصب رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالدورة 75 من مهرجان كان السينمائي المقرر اقماه يوم 17 من شهر مايو المقبل، وحتى يوم 28 من الشهر نفسه.

 

وكانت ادارة مهرجان كان السينمائي الدولي أعلنت عن قائمة الأفلام المشاركة في مختلف مسابقات دورة 2022 والمنتظر انعقادها ١٧ مايو المقبل.

وجاءت قائمة أفلام المسابقة الرسمية كالتالي: 
فيلم “The Almond Tree” - من إخراج فاليريا بروني تيديشي
فيلم “Armageddon Time” - من إخراج جايمس جراي
فيلم “Broker” - من إخراج هيروكازو كوريدا

فيلم “Brother and Sister" - من إخراج ارنو ديسبلشين
فيلم “Close” - من إخراج لوكاس دونت
فيلم “Crimes of the Future” - من إخراج ديفيد كرونينبرج
فيلم "Decision to Leave" - من إخراج بارك شان ووك
فيلم “Holy Spider” - من إخراج علي عباسي
فيلم “Nostalgia” - من إخراج ماريو مارتون
فيلم “RMN” - من إخراج كريستيان مونجيو
فيلم “Eo” - من إخراج جيرزي سكوليموفسكي
فيلم “Showing Up” - من إخراج كيلي ريتشارت
فيلم “Stars at Noon” - من إخراج كلير دينيس
فيلم “Tori and Lokita” - من إخراج الأخوين داردين
فيلم “Triangle of Sadness” - من إخراج روبن أوستلوند
فيلم “Tchaïkovski’s Wife” - من إخراج كيريل سيريبنيكوف
فيلم “Leila’s Brothers” - من إخراج سعيد رستائي
فيلم “Boy From Heaven” - و هو من إخراج طارق صالح

وتقام النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو  المقبل بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما، مع استمرار تطبيق بعض الإجراءات الصحية والاحترازية، في ظل عدم تواجد مصري بالمسابقات الرسمية للمهرجان الفرنسي العريق.

المقبلة والإحترازية مهرجان كان السينمائي الدولي كان السينمائي الدولي شهر مايو المقبل Spider

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