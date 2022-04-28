«الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف».. ندوة تثقيفية بـ«نوعية طنطا»

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا ندوة تثقيفية بعنوان "الخطاب الدينى وبناء الوعى لمواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف"، حاضر بها الشيخ السيد أبو عسل، مدير إدارة الأوقاف بزفتى.

وقال الدكتور حمدى شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التربية النوعية، إن الندوة تأتى فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور أكرم نمير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، بحضور الدكتورة نجلاء الحلبى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه أشاد الدكتور أكرم نمير، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع، بدور الجامعة الرائد في نشر الوعي بين الطلاب، والتعريف بالقضايا المجتمعية وتجاوبها مع القضايا المحيطة.

وأشار الشيخ السيد أبو عسل، مدير إدارة الأوقاف بزفتى، إلى أهمية الخطاب الديني فى سبيل خدمة المجتمع ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، مؤكدًا أهمية الخطاب الديني في نشر سماحة الدين الإسلامي الحنيف، شارك فى الندوة عدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.