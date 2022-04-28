الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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​​​​القادرية البودشيشية تنظم عملية توزيع المساعدات الرمضانية (صور)

البودشيشية توزع مساعدات
البودشيشية توزع مساعدات رمضان

بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعلى غرار السنوات الماضية، وزعت الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى القفة الرمضانية على عدد من الفئات المعوزة، وشملت عملية التوزيع كافة تراب المملكة المغربية، مع التعاون مع مؤسسة الجمال فيما يخص إقليم بركان.

كما أن هذه العملية شمت عددا من الدول الإفريقية كمالي والنيجر ومصر، إضافة إلى أوروبا بشراكة مع مؤسسة "وقف أوروبا"، إضافة الى عدد من البلدان الآسيوية كالهند.

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واتخذت هذه العملية التضامنية عدة نقاط توزيع منها كافة مقرات الطريقة بالمغرب، إضافة للمحلات الكبرى للتسوق، وبعض سلسلات متاجر المواد الغذائية.

وحسب المنظمين، فإن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الأدوار الاجتماعية التي عرفت بها الطرق الصوفية عبر التاريخ، التي تتجلى في نشر قيم الأخلاق والتسامح والتعاضد.

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وفي ذات السياق، أكد الدكتور منير القادري بودشيش، مدير مؤسسة الملتقى، أن الطريقة القادرية البودشيشية "تحمل على عاتقها المسئولية المجتمعية والواجب الإنساني الذي يحتم علينا جميعا مساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم".

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وأوضح “بودشيش” أن الطريقة القادرية البودشيشية تقوم بدورها المجتمعي بشكل دائم، خاصة خلال شهر رمضان المعظم الأمر الذي يجعلنا نعلم أن هذه الطريقة لها دور مهم ومحوري في مساعدة الفقراء والمساكين في جميع أنحاء المملكة المغربية وخارجها أيضا، حيث قامت الطريقة البودشيشية خلال الفترة الماضية، بتقديم مساعدات للمحتاجين في عدة دول إسلامية مثل "إندونيسيا وماليزيا وغيرهما من البلدان، وذلك بهدف المساعدة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المعوذة التي تحتاج للمساعدة بشكل دائم، خاصة في هذه الأيام المباركة التي يجب على الجميع التكاتف من أجل بناء المجتمع ومساعدة الأسر بكل قوة حتى يكون هناك دعم ومساندة لهذه الأسر.

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الطريقة القادرية البودشيشية تنظم عملية توزيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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