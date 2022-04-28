الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الاختيار» الأول.. قائمة المسلسلات الأكثر بحثًا على «جوجل» (تحليل بيانات)

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان الكريم، ومعه ينتهي سباق الأعمال الدرامية الذي شهد تنافسًا كبيرًا بين العديد من نجوم الوسط الفني في مصر، وأيضًا القضايا المختلفة التي ناقشتها المسلسلات خلال الشهر الكريم، لكن هناك أعمال معينة فرضت نفسها على الجمهور، وكان لها نصيب الأسد في محركات البحث لدى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
 وترصد «الدستور» في السطور التالية، أبرز المسلسلات تفاعلًا والأكثر بحثًا على موقعي «جوجل» و«تويتر»، عبر استخدام أدوات تحليل البيانات المتخصصة، والتي تكشف بالإحصاءات مدى تفاعل الجمهور مع مسلسلات رمضان 2022.

«الاختيار» أولهم

وباستخدام أداة "جوجل تريند"، تبين أن مسلسل «الاختيار 3» يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر بحثًا على موقع «جوجل»، كونه يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذي أنهى حكم الجماعة،  مرورا  ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

لذا حظى المسلسل بردود فعل واسعة من قبل الجمهور المحلي، الذي اهتم بمتابعة العمل الدرامي الذي يجسد الحياة السياسية في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكشفت الإحصائيات أن نسبة البحث عن مسلسل «الاختيار» بلغت 46%  مقارنة بالمسلسلات الأخرى.

كما جاء في المركز الثاني مسلسل «المشوار» بنسبة 36%، ويليه مسلسل «الكبير أوي» بنسبة 20%، أما المركز الرابع فقد كان من نصيب مسلسل «بطلوع الروح» بنسبة 14%، وأخيرًا مسلسل «جزيرة غمام» بنسبة 10%.

 

وتّبين أيضًا أنه في تمام الساعة الرابعة صباحًا، يوم 28 أبريل الحالي،  وصل عدد الباحثين عن «الاختيار» 100 %، في حين حصد المركز الثاني من معدل البحث، مسلسل «المشوار»  بنسبة 66%، ويليه مسلسل «بطلوع الروح» بنسبة 33%، وفي المركز الرابع جاء مسلسل «الكبير أوي» بنسبة 25%، وأخيرًا مسلسل «جزيرة غمام» بنسبة 14%.

وكانت المحافظات الأكثر تفاعلًا مع المسلسلات الخمس، هم محافظات جنوب سيناء والمنيا وشمال سيناء، وبلغت نسبة البحث عن مسلسل «الاختيار» في جنوب سيناء 49%، و23% لمسلسل «المشوار»، و16% لمسلسل «الكبير أوي»، و8% لمسلسل «بطلوع الروح»، وأخيرًا 4% لمسلسل «جزيرة غمام».

بينما كانت نسبة التفاعل في محافظة المنيا، 44% لمسلسل «الاختيار»، و28% لمسلسل «المشوار»، و12% لمسلسل «الكبير أوي»، و8% لمسلسل «بطلوع الروح»، وأخيرًا 8% لمسلسل «جزيرة غمام».

الاختيار المشوار جزيرة غمام بطلوع الروح الكبير أوي مواعيد مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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