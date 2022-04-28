إصابة 3 بانقلاب سيارة على طريق السويس القاهرة

أصيب ثلاثة أشخاص إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق جنيفة في السويس، اليوم.

وشهد طريق جنيفة الرابط بين محافظتي السويس والقاهرة، اليوم الخميس، انقلاب سيارة، أدى لإصابة أشخاص من مستقلي السيارة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بطريق جنيفة مما أدى لوقوع إصابات لركابها.

ووجه رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوي عددا من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ بطريق جنيفة تجاه القاهرة.

ووصلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتعاملت مع المصابين ونقلتهم الى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.

وكان مستشفى السويس استقبل 3 مصابين وصلوا عن طريق سيارات الإسعاف من موقع الحادث بطريق جنيفة الرابط بين محافظتي السويس والقاهرة.

وكلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير مستشفى السويس العام، برفع درجة الاستعداد فوق تلقي الإخطار بوقوع.

وتابع مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح وصول واستقبال مصابي الحادث وأشرف بنفسه على إجراء الإسعافات لهم وتشخيص حالاتهم ونقلهم للأقسام المختصة لتلقي العلاج.