الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 فى حريق عقار سكنى من 9 طوابق بالشرقية

حريق
حريق

أصيب 3 أشخاص من محافظة الشرقية، اليوم، في اندلاع حريق بعقار سكني مكون من 9 طوابق، وتمت السيطرة عليه، ونقل المصابين لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بعقار سكنى مكون من 9 طوابق، أمام مدرسة النجارة، بشارع المطافى القديم، بمركز بلبيي، بمحافظة الشرقية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «أيمن.م.إ» 56 سنة، عميد على المعاش، بضيق تنفس وكدمات بالظهر، و«إيناس.ع.أ» 42 سنة، بضيق بالتنفس و"رانيا.م.ع" 42 سنة، بضيق بالتنفس.

وقد دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بسيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، فيما تم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزى لتلقي العلاج اللازم.

الحماية المدنية العلاج سيارات امن الشرقية محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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