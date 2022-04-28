«التضامن» تعلن عن الموقع الإلكتروني لتسجيل حج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية التقديم لحج الجمعيات عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3OBxBxI من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وذلك تيسيرا على أعضاء الجمعيات الأهلية.



وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من مسح الـ QR code الموجود حتى يتم التسجيل، وإضافة المستندات التالية:-

- صورة البطاقة من الأمام والخلف في ملف واحد.

- استمارة التقدم الورقية مطبوعة يتم ختمها من الجمعية ومن الممكن أن يتم طباعة الاستمارة من خلال https://bit.ly/3v4FQuF

- اسم الجمعية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستعد لموسم الحج بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية التي نقدم لها كل الشكر والتقدير علي الخدمات المميزة للحجاج، علاوة على اتخاذها كافة إجراءات الاحترازية لحماية حجيج بيت الله الحرام.

وأضافت القباج، أن هذا العام تم تخفيض نسب الحج 75٪ مما يشير إلى حصول وزارة التضامن على 25% من النسبة التى كانت تحصل عليها وهي 12 ألف تأشيرة، وبالتالي تم تخصيص 3 آلاف و50 تأشيرة فقط للوزارة، كما تم تخفيض بعثة الإشراف على الحج للربع، وسيتم الاختيار وفقا لقواعد العدالة، لافتة أنه جاري التنسيق مع اللجنة التابعة لرئاسة مجلس الوزارة والتي تضم حج الجمعيات، الداخلية، والحج السياحي.

وعن أسباب خفض النسبة، أوضحت القباج أن ذلك يرجع للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا لاتجاه الدولة المصرية ووزارة التضامن لتقليل النفقات وترشيدها، حيث يتم تغطية النفقات الأساسية فقط للحفاظ على موارد الدولة في هذه الفترة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، شروط الحج لعام 2022، والتي تمثلت فى أن يكون الحج هذا العام لمن تقل أعمارهم من 65 عامًا، مع التأكيد على شرط تلقى الجرعات الأساسية للقاحات كورونا، إلى جانب ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية، وتكون نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية للعينة التي يجرى سحبها للقادمين من خارج المملكة.