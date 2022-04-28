الوطنية للإعلام تنعى محسن نوح.. وزوجته تحدد مكان الجنازة

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وإدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، الإعلامي محسن نوح الذي فارق الحياة صباح اليوم.

وتوفى صباح اليوم الإعلامي الكبير محسن نوح وهو زوج الإعلامية حياة عبدون، ومقدم برنامج "الكرة فى أسبوع" أقدم برنامج رياضى فى التليفزيون المصرى، بالإضافة إلى برنامج آخر "القضايا الرياضية" والذي يتناول فيه اهم المشاكل والقضايا الرياضية.

وكشفت الإعلامية حياة عبدون زوجة الإعلامي الراحل عبر صفحتها على فيس بوك عن أن العزاء سيكون قاصر بمدافن آل نوح بالقاهرة، ونعته في منشور له كتبت فيه، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. تنعي الاعلامية الدكتورة حياة عبدون زوجها ورفيق الدرب والحياة ووالد ابنتها نور الإعلامي الأستاذ محسن نوح رئيس البرامج الرياضية الأسبق بالتليفزيون المصري وشقيق اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق. واللواء دكتور مؤنس نوح بالمخابرات الحربية. وكابتن معتز نوح كبير طاقم الضيافة بمصر للطيران والدكتور مدحت نوح أستاذ طب التخدير”.

الإعلامي محسن نوح شغل منصب مدير البرامج الرياضية على القناة الأولى، وقدم برنامج «الكرة في أسبوع» والذى كان يقدمه يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة وهو أقدم برنامج رياضي فى التليفزيون المصري، وقدم برنامج آخر «القضايا الرياضية» والذي كان يتناول فيه أهم المشاكل والقضايا الرياضية.

ومحسن نوح هو إعلامي رياضي درس فى الثانوية الرياضية وكلية التربية الرياضية ولديه دبلومة فى علم النفس الرياضى وسافر المانيا فى هذا الشأن أيضا، أى أن كل حياته كانت رياضة، لعب في نادى الشمس عندما كان عمره 16 سنة، ثم احترف في النادى الأهلى حتى أصبح عمره 21 سنة، ولكنه لم يستكمل مسيرته الرياضية لأنه كان قد تخرج من الجامعة وكان عليه التركيز فى عمله الإعلامى.

وأكد محسن نوح خلال حوار سابق أنه تعلم هو وجيله على أيدى الاعلاميين الكبار مثل الإعلامية هند أبو السعود، جلال معوض، احمد سمير، سامية صادق، سناء منصور، وفى الرياضة على أيدى كابتن لطيف، على شريف، اسماعيل عبد الفتاح،

قدم محسن نوح من قبل برنامج منوعات على قناة المستقبل اللبنانية لمدة ثلاثة أشهر إلا أن الرياضة جذبته مرة أخرى وذلك لمدى عشقه لها، كما أن من أبرز برنامجه هو "احسبها تكسبها" وهو توك شو رياضي وحصل من خلاله على جائزة من نادى الزمالك.