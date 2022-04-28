منخفض حراري ونشاط للرياح.. درجات الحرارة خلال عيد الفطر 2022
درجات الحرارة في مصر خلال عيد الفطر 2022 من أهم ما يشغل بال المواطنون المصريون، حيث يشهد الجو كل يوم طقس مختلف.
حالة الطقس و درجات الحرارة خلال عيد الفطر 2022
اليوم
التاريخ
العظمى
الصغري
الخميس
28 أبريل 2022
33
19
الجمعة
29 أبريل 2022
37
24
السبت
30 أبريل 2022
35
17
الأحد.. وقفة عيد الفطر 2022
1 مايو 2022
32
21
الاثنين.. أول أيام عيد الفطر 2022
2 مايو 2022
34
23
الثلاثاء .. ثاني أيام عيد الفطر 2022
3 مايو 2022
33
18
الأربعاء.. ثالث أيام العيد 2022
4 مايو 2022
29
15
الخميس.. رابع أيام العيد 2022
5 مايو 2022
28
16
وأوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، يشهد يوم الجمعة القادمة مرور منخفض صحراوي جديد، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة تتجاوز 40 درجة على جنوب البلاد لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.
كما تنشط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها ايضا وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وتنخفض علي إثرها الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية.
والمنخفض في حركته سريع حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا ايها الي بلاد الشام وعليه تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود حول معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 أبريل.
حالة الطقس المتوقعة و درجات الحرارة الجمعة 29/4/2022
من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حرارى يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2022 يصاحبه ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وإنخفاض نسب الرطوبة.
ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
ويعمل نشاط الرياح الجنوبية الغربية الى تدنى مستوى الرطوبة.
وسرعان ما تنخفض الحرارة يوم السبت لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى وإن ظلت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.