منخفض حراري ونشاط للرياح.. درجات الحرارة خلال عيد الفطر 2022

درجات الحرارة في مصر خلال عيد الفطر 2022 من أهم ما يشغل بال المواطنون المصريون، حيث يشهد الجو كل يوم طقس مختلف.

حالة الطقس و درجات الحرارة خلال عيد الفطر 2022

اليوم التاريخ العظمى الصغري الخميس 28 أبريل 2022 33 19 الجمعة 29 أبريل 2022 37 24 السبت 30 أبريل 2022 35 17 الأحد.. وقفة عيد الفطر 2022 1 مايو 2022 32 21 الاثنين.. أول أيام عيد الفطر 2022 2 مايو 2022 34 23 الثلاثاء .. ثاني أيام عيد الفطر 2022 3 مايو 2022 33 18 الأربعاء.. ثالث أيام العيد 2022 4 مايو 2022 29 15 الخميس.. رابع أيام العيد 2022 5 مايو 2022 28 16

وأوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، يشهد يوم الجمعة القادمة مرور منخفض صحراوي جديد، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة تتجاوز 40 درجة على جنوب البلاد لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

كما تنشط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها ايضا وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وتنخفض علي إثرها الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية.

والمنخفض في حركته سريع حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا ايها الي بلاد الشام وعليه تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود حول معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 أبريل.

حالة الطقس المتوقعة و درجات الحرارة الجمعة 29/4/2022

من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حرارى يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2022 يصاحبه ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وإنخفاض نسب الرطوبة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويعمل نشاط الرياح الجنوبية الغربية الى تدنى مستوى الرطوبة.

وسرعان ما تنخفض الحرارة يوم السبت لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى وإن ظلت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.