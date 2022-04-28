الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منخفض حراري ونشاط للرياح.. درجات الحرارة خلال عيد الفطر 2022

طقس حار
طقس حار

درجات الحرارة في مصر خلال عيد الفطر 2022 من أهم ما يشغل بال المواطنون المصريون، حيث يشهد الجو كل يوم طقس مختلف.

حالة الطقس و درجات الحرارة خلال عيد الفطر 2022

اليوم

التاريخ

العظمى

الصغري

الخميس

28 أبريل 2022

33

19

الجمعة

29 أبريل 2022

37

24

السبت

30 أبريل 2022

35

17

الأحد.. وقفة عيد الفطر 2022

1 مايو 2022

32

21

الاثنين.. أول أيام عيد الفطر 2022

2 مايو 2022

34

23

الثلاثاء .. ثاني أيام عيد الفطر 2022

3 مايو 2022

33

18

الأربعاء.. ثالث أيام العيد  2022

4 مايو 2022

29

15

الخميس.. رابع أيام العيد 2022

5 مايو 2022

28

16

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، يشهد يوم الجمعة القادمة مرور منخفض صحراوي جديد، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة تتجاوز 40 درجة على جنوب البلاد لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام. 

 

No photo description available.

كما تنشط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها ايضا وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وتنخفض علي إثرها الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية.

والمنخفض في حركته سريع حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا ايها الي بلاد الشام وعليه تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود حول معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 أبريل.

حالة الطقس المتوقعة و درجات الحرارة الجمعة 29/4/2022

 

من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حرارى يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2022 يصاحبه ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وإنخفاض نسب الرطوبة.

txt

في عيد ميلادها.. حكاية نجوى إبراهيم وأجرها في بقلظ وأبرز أفلامها

txt

مفتي الجمهورية الأسبق يوضح علامات ليلة القدر وسبب إخفاء موعدها

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويعمل نشاط الرياح الجنوبية الغربية الى تدنى مستوى الرطوبة.

وسرعان ما تنخفض الحرارة يوم السبت لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى وإن ظلت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

عيد الفطر 2022 أول أيام عيد الفطر 2022 وقفه عيد الفطر 2022 درجات الحرارة حالة الطقس درجة الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

«العنكبوت» في المرحلة الثانية.. تامر عبدالمنعم يكشف مراحل مشروع «سينما الشعب»

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

الوطنية للإعلام تنعى محسن نوح.. وزوجته تحدد مكان الجنازة

وفاة الإعلامى الرياضى محسن نوح مقدم برنامج «الكرة فى أسبوع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تعتدى على المُصلين فى الأقصى

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة