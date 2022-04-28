الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: نحن على استعداد بفرض المزيد من العقوبات على روسيا دون تردد

أرشيفية
أرشيفية

 أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أن إيطاليا على استعداد لفرض المزيد من العقوبات الأوروبية المحتملة على روسيا "بدون أي تردد".

وأوضح ماتاريلا خلال تصريحات صحفية بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، أن الحرب أعطت دفعة لعملية الوحدة الأوروبية، مشيرا إلى أن خطة العقوبات تتماشى بشكل كامل مع إيطاليا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الشركات الإيطالية تلتزم بالعقوبات، بين الرئيس الايطالي، "مع احترام مبادئ سيادة القانون واقتصاد السوق الحر الساري في إيطاليا، تطبق الشركات بشكل مستقل القواعد المترتبة على العقوبات، كما يحدث في البلدان التي لديها سوق حر".

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إيطاليا أخبار إيطاليا روسيا أخبار روسيا

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على هامش الحوار الوطنى

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