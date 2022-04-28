بعد تصدر قائمة «ميتا» للقيادات النسائية.. أبرز المعلومات عن رانيا حماد ومنال رستم

أعلنت شركة «ميتا» عن نشر الإصدار الثاني من الكتاب الإلكتروني لبرنامج "#SheCreates" بناءً على النجاح الذي حققه الإصدار الأول العام الماضي، والذي يُسلط الضوء على 30 من القيادات النسائية رواد الأعمال والرؤساء التنفيذيون والصحفيون من بين المعترف بهم، من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسلط الكتاب الإلكتروني الضوء على النساء اللائي تغلبن على تحديات غير متوقعة خلال الوباء، هذا العام، ومن بين النساء اللواتي تم تكريمهن من المصريات اثنتين وهما رانيا حماد، مصممة أزياء بريطانية مصرية (مصر)، منال رستم رياضية مصرية وقائدة مجتمع (مصر).

كما ضمت القائمة -أيضًا- جمانة الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وكارولين فرج نائبة رئيس "CNN" ورئيسة الخدمات العربية، ومينا العريبي، رئيسة التحرير العراقية البريطانية لصحيفة "ذا ناشيونال"، ولمى جمال، مؤسسة مطبخ “مامالو” بدولة الإمارات، وسارة سكلاني، صاحبة ليلي كاندي.

وشارك النساء جميعًا تحدياتهم وتعلمهم ونصائحهم في الكتاب الإلكتروني، على أمل أن يساعدوا في إلهام الجيل القادم من القيادات النسائية.

وهناك بصمة أخرى مصرية من نصيب الكتاب من تصميم نوران عويس، حيث تشارك نوران محتواها الإبداعي وتواصل تنمية مجتمعها عبر الإنترنت من خلال مشاركة رحلتها كرائدة أعمال وفنانة محترفة.

أما عن رانيا حماد، فهي مصممة أزياء بريطانية مصرية، هي مصدر لإلهام الكثير من فتيات العرب فبعد خسارة إحدى قدميها لم تتخل عن حلمها ومواصلة السعي من جديد، هي مصرية بريطانية تُقيم في دبي، تعرضت لحادث مروع خلال منتصف فترة حملها ولكنها استطاعت أن تتأقلم مع الطرف الصناعي.

وتعيش “حماد” في دبي قررت أن يكون تصميم الأزياء هو الحلم الخاص بها وفي عام 2018 تعرضت لحادثة فقدت على إثرها قدميها ولحسن الحظ لم تفقد الجنين، وتحلم بأن تصميم الأزياء يستوعب فيما بعد المزيد من ذوى التحديات بكافة أشكالهم.

وهناك فتاة مصرية ملهمة أخرى كانت ضمن القائمة، وهي منال رستم وهي أول امرأة مُحجبة تشارك في حملة إعلانية لعلامة نايكي الرياضية، حيث تحمل على عاتقها بشكل واضح وصريح رسالة لتغيير منظور العالم للحجاب ففي كافة اللقاءات الخاصة بها كانت دائمًا ما تذكر أن الحجاب لا يتم افراضه قصرية ولكنه شكل من أشكال العبادة للدين الإسلامي.

ودشنت جروب يحمل اسم "التعايش مع الحجاب" حيث يهدف لتقديم النصائح والدعم والإلهام لمليون عضوة حول العالم، إضافة إلى جهودها الرامية إلى تعريف العالم بالحجاب، وأهميته بالنسبة للنساء المسلمات.