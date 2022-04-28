الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بزيادة دعم الإنارة في خطة «الواسطى»

الاجتماع
الاجتماع

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اللقاء المفتوح بالمواطنين في حضور  التنفيذيين المعنيين لسرعة توفير ومناقشة الحلول، حيال شكاوى بعض المواطنين والمشكلات الطارئة في بعض الخدمات والمرافق.

ويجري توجيه المختصين لمعاينة الشكاوي قبل انعقاد اللقاء بأيام وإعداد تقرير تفصيلي عنها والحلول المناسبة، في إطار القانون والمتاح من إمكانات أو إمكانية توفير البدائل المناسبة 

والتقى المحافظ بعدد من الأهالي المقيمين بشارع التأمينات بمدينة الواسطى لعرض الشكاوى، وما تم  حيالها من خلال الوحدة المحلية، والتي كانت عن عدم إنارة بعض الأجزاء من الشارع بسبب عطل في الكشافات.

وأوضح الأهالي أن المشكلة تم حلها، متوجهين بالشكر لسرعة التعامل مع المشكلة بتوجيهات من المحافظ، مشيدين بجهود الوحدة المحلية التي لم تدخر جهدًا في سرعة تنفيذ تكليفات المحافظ حيال المشكلة.

ومن جانبه، وجه المحافظ رئيس المدينة محمد بكري، بزيادة دعم الكهرباء بالخطة الاستثمارية القادمة ، وإعداد برنامج زمني للإنارة "وفقًا للأولويات" من خلال تقرير يحتوى على حصر ميداني بكل الشوارع والأماكن التي تتطلب دعماُ في هذا المجال.

مشكلات المواطنين بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الخطة الاستثمارية اللقاء المفتوح خدمة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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