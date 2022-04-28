الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حركة التنقلات وقمة المناخ.. ملفات على مكتب وزير البترول في انتظار الحسم

طارق الملا
طارق الملا

قالت مصادر بقطاع البترول، إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يبحث خلال الفترة الماضية مع عدد من المستشارين ملفات هامة علي رأسها حركة التنقلات الجديدة، والتي من المقرر الإعلان هنا خلال الأيام القادمة، بالإضافة لاستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27.

حركة التنقلات الجديدة

وأكدت المصادر أن حركة التنقلات الموسعة بين رؤساء شركات البترول، من المقرر الإعلان عنها عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وتابعت أن الحركة تأتي بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتبادل الخبرات اللازمة، ويتم في الوقت الحالي مراجعة عدد من ملفات العمل المهمة في بعض الشركات، تمهيدًا لإعلان الحركة.

القمة العالمية للمناخ COP27

فيما يولي الوزير اهتمام كبير بالقمة العالمية للمناخ، وذلك من خلال اجتماعات مع عدد من  المسئولين الأوروبيين على رأسهم سفير الاتحاد الأوروبي COP27.

وفي سياق منفصل استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة حيث تم استعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة، وأهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى خلال المرحلة الحالية ، فضلاً عن استعراض جهود التحول الطاقى واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27، هذا بالإضافة إلى استعراض أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر.

وأكد الملا خلال اللقاء أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة فى ظل التعافى العالمى من جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى أنه يتم حالياً تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب فى جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن مصر تقوم حالياً بتصدير شحنات من الغاز الطبيعى المسال من وحدتى الإسالة بإدكو ودمياط بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتوفير فائض للتصدير.

المهندس طارق الملا البترول حركة التنقلات الجديدة القمة العالمية للمناخ COP27 شركات البترول وزير البترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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