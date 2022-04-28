الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة مسن في السيدة زينب

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن بمنطقة السيدة زينب، وتم نقل الجثة الي المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة السيدة زين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لكشف ملابسات الواقعة.