الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة مسن في السيدة زينب

جثة
جثة

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن بمنطقة السيدة زينب، وتم نقل الجثة الي المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة السيدة زين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لكشف ملابسات الواقعة.

القاهرة جثة مسن السيد زينب جثة السيدة زينب رجال المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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