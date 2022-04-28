الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

يحدث غدًا.. منخفض حراري تتعرض له مصر

جريدة الدستور

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل المنخفض الجوي الذي تتعرض له مصر غدًا الجمعة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل هذا المنخفض. قالت: إنه “من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حراري يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022 يصاحبه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وانخفاض نسب الرطوبة”.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل هذا المنخفض، حيث قالت الهيئة خلال بيان صحفى لها إن  آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حرارى، الجمعة، يصاحبه ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وإنخفاض نسب الرطوبة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة فى هذا المنخفض الحرارى تقول هيئة الأرصاد الجوية إنه قد  تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ويعمل نشاط الرياح الجنوبية الغربية إلى تدنى مستوى الرطوبة .

درجات الحرارة يومى الخميس والجمعة: 

الخميس 

القاهرة الكبرى: العظمى 29 والصغرى 22.

الوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 25.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26.

الجمعة

القاهرة الكبرى: العظمى 35 والصغرى 22.

الوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25.

الوجه البحري درجات الحرارة القاهرة المواطنين الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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