الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد الإفطار| توقيت آذان المغرب اليوم 27 رمضان 1443/2022

الإفطار
الإفطار

يقدم لكم موقع الدستور خدمة مواقيت الصلاة اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان لمعرفة موعد الإفطار اليوم الثامن والعشرون من شهر أبريل.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق هجري 27 رمضان 1443 في القاهرة

موعد آذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:30 م

موعد اذان العشاء : 7:54 م

حسب توقيت القاهرة المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق هجري 27 رمضان 1443 في الاسكندرية

موعد اذان الظهر : 11:58 ص

موعد اذان العصر : 3:36 م

موعد اذان المغرب : 6:37 م

موعد اذان العشاء : 8:02 م

حسب توقيت الاسكندرية المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق هجري 27 رمضان 1443 في الجيزة

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:30 م

موعد اذان العشاء : 7:54 م

حسب توقيت الجيزة المحلي.

 

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مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق هجري 27 رمضان 1443 في أسيوط.

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:25 م

موعد اذان المغرب : 6:27 م

موعد اذان العشاء : 7:47 م

حسب توقيت اسيوط المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في الزقازيق 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق هجري 27 رمضان 1443 في الزقازيق

موعد اذان الظهر : 11:52 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:30 م

موعد اذان العشاء : 7:54 م

حسب توقيت الزقازيق المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق هجري 27 رمضان 1443 في اسوان

موعد اذان الظهر : 11:46 ص

موعد اذان العصر : 3:13 م

موعد اذان المغرب : 6:16 م

موعد اذان العشاء : 7:34 م

حسب توقيت اسوان المحلي.

            

مواعيد الصلاة اليوم في قنا 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق هجري 27 رمضان 1443 في قنا

 

موعد اذان الظهر : 11:47 ص

موعد اذان العصر : 3:17 م

موعد اذان المغرب : 6:19 م

موعد اذان العشاء : 7:39 م

حسب توقيت قنا المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في البحيرة 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق هجري 27 رمضان 1443 في البحيرة

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:34 م

موعد اذان المغرب : 6:35 م

موعد اذان العشاء : 8:00 م

حسب توقيت  البحيرة المحلي.

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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