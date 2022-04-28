الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منعاً لتسلل «داعش».. «الحشد الشعبي» ينفذ عملية دهم وتفتيش في بابل

العراق
العراق

نفذت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي والجيش العراقي ، اليوم الخميس، عملية دهم وتفتيش في قاطع جرف النصر بمحافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن قوة مشتركة من اللواء 47 في الحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذت عملية دهم وتفتيش في قاطع جرف النصر في محافظة بابل.

وأضاف البيان، أن العملية التي انطلقت من منطقة البهبهان وصولاً الى مقبرة الرويعية في جرف النصر، تهدف لإدامة الأمن بالمنطقة ومنع أي استغلال من قبل فلول داعش لتلك المنطقة.

وفي سياق متصل، كان قد أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى شرق العراق بأن معارك ضارية، جرت بين قوات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم الدولة (داعش) في ليل  الثلاثاء.

و ذلك منطقة تلال حمرين، حيث يتحصن مسلحو التنظيم، وتبعد 70 كم إلى شمال شرق بعقوبة العاصمة المحلية للمحافظ، وأفاد المصدر أن المسلحين أقاموا حاجزا وهميا قرب قرية حصيني في جلولاء - 100 كلم شرق بعقوبة - وعند وصول دورية للجيش إلى المكان، فجر مسلحو التنظيم عبوة ناسفة، وأدى الانفجار إلى إصابة 3 جنود نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

الحشد الشعبي الجيش العراق داعش فلول

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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