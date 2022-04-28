العراق: شرطة النجف تكشف تفاصيل انفجار عبوة ناسفة في مركز تجاري بالمحافظة

كشفت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت التابعة في العراق، اليوم الخميس، تفاصيل انفجار عبوة ناسفة داخل أحد الأسواق التجارية قيد الإنشاء.

وذكرت المديرية، وفق قناة "السومرية نيوز"، أن الانفجار حصل في مول نسمات (البشير) سابقًا، وهي بناية قيد الإنشاء، نتيجة وضع عبوة ناسفة محلية الصنع في إحدى أركان البناية مما سبب الانفجار أضرارًا مادية متوسطة ولم يوقع ضحايا في صفوف العاملين المتواجدين داخل المكان.

وأوضحت أن "قائد شرطة النجف حضر إلى مكان الحادث وشكَّل فريقًا للتحقيق من أجل كشف ملابسات الانفجار واتخاذ الإجراءات القانونية".