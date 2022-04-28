الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: شرطة النجف تكشف تفاصيل انفجار عبوة ناسفة في مركز تجاري بالمحافظة

انفجار
انفجار

كشفت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت التابعة في العراق، اليوم الخميس، تفاصيل انفجار عبوة ناسفة داخل أحد الأسواق التجارية قيد الإنشاء.

وذكرت المديرية، وفق قناة "السومرية نيوز"، أن الانفجار حصل في مول نسمات (البشير) سابقًا، وهي بناية قيد الإنشاء، نتيجة وضع عبوة ناسفة محلية الصنع في إحدى أركان البناية مما سبب الانفجار أضرارًا مادية متوسطة ولم يوقع ضحايا في صفوف العاملين المتواجدين داخل المكان.

وأوضحت أن "قائد شرطة النجف حضر إلى مكان الحادث وشكَّل فريقًا للتحقيق من أجل كشف ملابسات الانفجار واتخاذ الإجراءات القانونية".

النجف العراق الإنشاء قيد المنشأت التجارية انفجار

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وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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