الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأدائها المتميز على المنصة الإلكترونية.. وكيل «تعليم مطروح» يكرم معلمة الصفوف الأولى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جودت فرج محمد مدربة الصفوف الاولى بتعليم مطروح، ومعلم أول لغة عربية بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية لغات.

جاء التكريم لأدائها المتميز فى تنفيذ دورات تدريبية في اللغة العربية لمعلمي الصفوف الأولى على المنصة الالكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم وتلقيها الإشادة والتقدير من مسئولى المنصة بالوزارة.

وأشاد وكيل "تعليم مطروح" خلال التكريم بأدائها المتميز والمشرف على المنصة الالكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم مؤكدا لها ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد للوصول لأفضل نتائج ممكنة  وتقديم افضل منتج تعليمى يستحقه أبناء ومعلمى محافظة مطروح، موضحا أن التكريم ينتظر المجيدين والمتميزين ولكل من يرتقى بالعملية التعليمية بمطروح .

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد اعتمد في 26 أبريل الجاري، نتيجة تحكيم مسابقة المجلة الإلكترونية حيث فازت مدرسة الرنيسانس الابتدائية الخاصة بالمركز الأول بينما نالت مدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق المركز الثاني للمرحلة الإبتدائية

وحققت مدرسة علم الروم 2 للتعليم الأساسي انجازا غير مسبوق بتحقيق المركز الاول علي مستوي المحافظة في مسابقة المجلة الإلكترونية بينما حصدت الروضة الخاصة المركز الثاني للمرحلة الإعدادية

وفازت مدرسة طه ساطور ث بنات بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية بينما فازت مدرسة أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية بالمركز الثاني وفازت مدرسة الحمام الثانوية التجارية بنات بالمركز الأول على مستوى مدارس التعليم الفني بمطروح.

اللغة العربية تعليم مطروح معلمي الصفوف الأولي وكيل تعليم مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

«أخبار فاتتك».. براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد وتحذيرات من الاحتباس الحراري

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

شركات المواهب.. تفاصيل برنامج أوروبا لاستقدام الأيدى العاملة من مصر

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 28-4-2022

حدث ليلًا.. حبس 7 يتاجرون بالمخدرات بشرق القناة.. والإعدام للمتهمين بـ«مذبحة المرج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة