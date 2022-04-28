لأدائها المتميز على المنصة الإلكترونية.. وكيل «تعليم مطروح» يكرم معلمة الصفوف الأولى

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جودت فرج محمد مدربة الصفوف الاولى بتعليم مطروح، ومعلم أول لغة عربية بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية لغات.

جاء التكريم لأدائها المتميز فى تنفيذ دورات تدريبية في اللغة العربية لمعلمي الصفوف الأولى على المنصة الالكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم وتلقيها الإشادة والتقدير من مسئولى المنصة بالوزارة.

وأشاد وكيل "تعليم مطروح" خلال التكريم بأدائها المتميز والمشرف على المنصة الالكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم مؤكدا لها ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد للوصول لأفضل نتائج ممكنة وتقديم افضل منتج تعليمى يستحقه أبناء ومعلمى محافظة مطروح، موضحا أن التكريم ينتظر المجيدين والمتميزين ولكل من يرتقى بالعملية التعليمية بمطروح .

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد اعتمد في 26 أبريل الجاري، نتيجة تحكيم مسابقة المجلة الإلكترونية حيث فازت مدرسة الرنيسانس الابتدائية الخاصة بالمركز الأول بينما نالت مدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق المركز الثاني للمرحلة الإبتدائية

وحققت مدرسة علم الروم 2 للتعليم الأساسي انجازا غير مسبوق بتحقيق المركز الاول علي مستوي المحافظة في مسابقة المجلة الإلكترونية بينما حصدت الروضة الخاصة المركز الثاني للمرحلة الإعدادية

وفازت مدرسة طه ساطور ث بنات بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية بينما فازت مدرسة أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية بالمركز الثاني وفازت مدرسة الحمام الثانوية التجارية بنات بالمركز الأول على مستوى مدارس التعليم الفني بمطروح.