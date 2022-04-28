مصرع شخص صدمته سيارة في بلبيس بالشرقية

لقى شخص مصرعه، بعد ان صدمته سيارة مسرعة، بدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وام تحرير المحضر اللازم.

و تلقى اللواء محمد والى، مدير امن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا باستقبال مستشفى بلبيس المركزي، لجثة لشخص مجهول، فى العقد الرابع من العمر، مجهول الاسم، بعد ان صدمته سيارة بطريق "بلبيس - الزقازيق".

وتم تحرير المحضر اللازم، ويجري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

وفي سياق متصل، لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر، في وقوع حادث انقلاب "موتوسيكل" بالطريق الإقليمي، بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم.

و تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، باستقبال جثة لشخص، وشخص آخر مصاب، في وقوع حادث انقلاب موتوسيكل، بالطريق الإقليمي اتجاه مركز بلبيس.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لتحري الوضع، تحسبًا لوجود إصابات، وتبين وفاة “م. أ. ع”، 30 عامًا، مقيم قرية بساتين الإسماعيلية، دائرة مركز بلبيس، متأثرًا بإصابته، فيما أصيب “ك. خ. م”، 25 عامًا مقيم بساتين الإسماعيلية، بكدمات بالركبة والحوض، وتم نقلهما لمستشفى بلبيس العام، و تم تحرير المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.