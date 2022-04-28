أفلام عيد الفطر2022| محمد لطفي ينفرد ببوستر دعائي لفيلم «العنكبوت»

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “العنكبوت” والذي يخوض بطولته النجم أحمد السقا، بوستر دعائي جديد للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.

وتصدر النجم محمد لطفي، البوستر الدعائي الجديد لفيلم “العنكبوت”، وظهر على البوستر وهو يرتدي بدلة سوداء.

ويستعد صناع العمل لطرح الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022، بعد فترة من التأجيلات التي واجهت الفيلم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “العنكبوت”، البرومو التشويقي الأول للعمل، وضم البرومو عددًا من مشاهد الأكشن والحركة والتي تظهر طبيعة العمل المليء بالمشاهد المعتمدة على الجرافيك واعتمد البرومو على كاميرا “الدرون”.

احداث فيلم “العنكبوت”

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية فى خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

أبطال “العنكبوت”

يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.