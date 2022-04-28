ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير في الهرم

وجهت محافظة الجيزة حملة مكبرة على المطاعم والأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين، قبل عيد الفطر المبارك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 400 كجم لحوم وشاورما غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم مأكولات شهير بشارع الهرم وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك في الحملة حي الطالبية وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة علي المطاعم والمحلات والاسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وضبط المخالفات بمطاعم شارع الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك علي مدار اليوم سواء قبل او بعد الافطار.