الاختيار 3 الحلقة 26.. كيف فسرت «تمرد» كلام وزير الدفاع أنه لصالح الشعب؟

واصل مسلسل الاختيار 3 في كشف تفاصيل العام الذي حكم فيه جماعة الإخوان الإرهابية مصر وجهود الأجهزة الأمنية للتصدي لها .

وفي الحلقة الـ 26 من مسلسل الاختيار 3 "القرار" شهدت دعم وزير الدفاع المصري حينذاك عبد الفتاح السيسي، لقرارات الشعب المصري، وسماع صوته وشكواه من نظام حكم الإخوان، وكانت حركة تمرد تعد نفسها والشعب للنزول في 30 يونيه بعد ان جمعت استمارات من ملايين المصريين، واطمئن مؤسسو تمرد الصحفي محمد عبد العزيز "عصام السقا" والشاب يحيى محمود "الفنان أمير المصري" لكلام السيسي .

وذكر "يحيى" أنه شعر بالارتياح حينما سمع كلام السيسي واصفًا إياه بأنه "لا هو لهم ولا هو عليهم " مما يعني أنه لن يسخر الجيش لردع الشباب وباقي فئات الشعب عند النزول ضد الإخوان.

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 25 الاحتجاجات ضد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، وما قاله عن فكرة استغلال قاعات «الأوبرا» للاستفادة منها ماليا، ورفضه لتدريبات «البالية» وتأكيده أنها لا تفيد الأسرة المصرية.

وشهدت الحلقة عرض لقطات حقيقية من لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وهي تتحدث عن تلك الفترة، كما عرضت لقطات لفناني الأوبرا وهم يعلنون عن اعتصامهم ورفضهم للقرارات.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.