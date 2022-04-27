محافظ بورسعيد يفتتح ميدان 23 ديسمبر بحى المناخ

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم ، ميدان 23 ديسمبر، وذلك بعد أن تم تطويره ورفع كفاءته على أعلى مستوى، تماشيًا مع خطة المحافظة نحو تحقيق المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، والارتقاء بالمحاور والميادين، رافقه خلالها اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية والدكتور منصور بكري رئيس حى المناخ والشركة المنفذة للميدان.

وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال التطوير التي شهدها الميدان والتي تعكس الصورة الجمالية لمدينة بورسعيد، وأكد المحافظ على أن شارع 23 ديسمبر، يشهد تطويرًا على درجة عالية من الكفاءة، وجارٍ الانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير شملت أيضًا دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع 23 ديسمبر، وتوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، بما يخلق محورًا مروريًا على أعلى مستوى بالمنطقة.

وأكد أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800م تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي، لافتًا إلى أن العمل في تطوير الشارع وصل لمراحل متقدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجري العمل في تطوير ورصف شارع 23 ديسمبر ليلًا ونهارًا وذلك لتيسير الحركة المرورية، فضلًا عن أعمال تجميل جانبي الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة رصف وتطوير الشارع على أعلى مستوى، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء بورسعيد.