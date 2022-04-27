الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح ميدان 23 ديسمبر بحى المناخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم ، ميدان 23 ديسمبر، وذلك بعد أن تم تطويره ورفع كفاءته على أعلى مستوى، تماشيًا مع خطة المحافظة نحو تحقيق المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، والارتقاء بالمحاور والميادين، رافقه خلالها اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية والدكتور منصور بكري رئيس حى المناخ والشركة المنفذة للميدان.

IMG-20220427-WA0062

وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال التطوير التي شهدها الميدان والتي تعكس الصورة الجمالية لمدينة بورسعيد، وأكد المحافظ  على أن شارع 23 ديسمبر، يشهد تطويرًا على درجة عالية من الكفاءة، وجارٍ الانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بالمحافظة.

IMG-20220427-WA0059

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير شملت أيضًا دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع 23 ديسمبر، وتوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، بما يخلق محورًا مروريًا على أعلى مستوى بالمنطقة.

IMG-20220427-WA0057

وأكد أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800م تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي، لافتًا إلى أن العمل في تطوير الشارع وصل لمراحل متقدمة.

IMG-20220427-WA0056

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجري العمل في تطوير ورصف شارع 23 ديسمبر ليلًا ونهارًا وذلك لتيسير الحركة المرورية، فضلًا عن أعمال تجميل جانبي الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة رصف وتطوير الشارع على أعلى مستوى، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء بورسعيد.

IMG-20220427-WA0060
محافظة مستوى بداية مستشفى تنسيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

الاختيار 3 الحلقة 26.. كيف ضبط رجال المخابرات أجهزة الثريا لإحباط تواصل الإرهابيين؟

الاختيار 3 الحلقة 26| خلال لقائه بـ الكتاتنى.. السيسى: «لو رفعتوا السلاح مش هتقوم لكم قومة لـ50 سنة»

أول تعليق من مرتضى منصور بعد حكم حبسه

الذهب يهبط لأدنى مستوى فى شهرين متضررًا من صعود الدولار

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة