الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنفى يشدد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار بأنحاء ليبيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي قدم إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن. 

وتم خلال اللقاء، استعراض جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة، بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، وبحث سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واستمرار عملها بكامل أعضائها.

كما اطلعت مستشارة الأمين العام، المجلس الرئاسي، على نتائج لقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق.

وجدد المجلس الرئاسي دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبراً أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون.

وأكد الرئيس ونائباه، خلال اللقاء على استمرار العمل لإنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيداً في ذات الوقت بجهود الأمم المتحدة، في دعم المسار السياسي.

ومن جهته أكد، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"زينينغا"، والمستشارة الأممية، "ستيفاني ويليامز"، التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وناشد "زينينغا" المجلس الرئاسي، بالتدخل لحل الإشكالية التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بشأن المرتبات المتوقفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، معرباً عن أمله في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب.

ليبيا المجلس الرئاسي الجيش الليبى أخبار لي الجيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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