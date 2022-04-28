نور الشيخ: «بيت العائلة» قادر على حفظ هويتنا

قال نور الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك حالة ضرورية لكي تستمر الدول والأمم، من خلال روح الأمة والمواطنة التي تقوم على قيم معينة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟».

وأضاف نور الشيخ: "إذا استطعنا الوصول لحالة الذوبان في التصنيفات بين مواطني الأمة الواحدة سنصل إلى روح الأمة وسنحافظ على هويتنا".

وأكد الشيخ، أنه بجهود بيت العائلة المصرية نستطيع أن نصل إلى تصنيف واحد لمواطني هذه البلد وهو أننا مصريين خالصين مخلصين لوطننا ومدافعين عنه ومحافظين على مصالحه.

‎في نفس السياق، قالت نيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر الآن لديها رئيس يمارس المواطنة وحريص كل الحرص على المساواة بين جميع المواطنين وأن يصبح القانون هو القناة الوحيدة التي يخضع لها المصريون بعيدا عن أمور كثيرة كما نراها في فترات ما قبل تولي الرئيس السيسي أمر البلاد.

وأكدت إسكندر، أن الرئيس منذ توليه أمر مصر وهو يقر حقوق المواطنين من كافة الأطياف على حد سواء.

وأوضحت إسكندر، أن تجديد الخطاب الديني أو بلورة الخطاب الديني لم يعد رفاهية بل بات أمرًا ضروريا، فيجب أن يعي الشباب في الشارع أن الشيخ والكاهن على درجة واحدة جديرة بالتقرير والاحترام ، فهذه هي هوية المصريين.

أدارت الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد منسق عام بيت العائلة المصرية ومن أعضاء التنسيقية النائب عماد خليل والنائبة مارثا، محروس، نور الشيخ، ونيڤين إسكندر.