«الشربيني»: مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر 9 مايو.. وتبني مبادرة أبيدجان

صرح السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي، ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي «سفراء المناخ»، بأنه في هذا المؤتمر سيتم تبني «مبادرة أبيدجان» في سياق حرج، وفقًا للخبراء العلميين في منظومة الأمم المتحدة، فإن أكثر من ملياري هكتار من الأراضي تدهورت في العالم، تم تغيير أكثر من 70٪ من النظم البيئية الطبيعية للكوكب، وبحلول عام 2050، يمكن أن يصل هذا المعدل إلى 90٪.

بالإضافة إلى ذلك، يتأثر 250 مليون شخص بالتصحر ويعيش حوالي مليار شخص في واحدة من 100 دولة معرضة للخطر، ويؤثر ذلك على 3.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، إن تدهور الأراضي الذي يعمل جنبا إلى جنب مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، قد يجبر ما يصل إلى 700 مليون شخص على الهجرة بحلول عام 2050.

وقال ستشمل النقاط البارزة في برنامج المؤتمر جزءًا رفيع المستوى في الفترة من 9 إلى 10 مايو، بمشاركة رؤساء الدول ووزراء البيئة والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني الذين سيناقشون كيفية تسريع جدول الأعمال العالمي لاستعادة الأراضي، واستخدام الأراضي في المستقبل ومعالجته الآثار المتزايدة للجفاف، كما سيتم الإعلان عن برنامج إرث أبيدجان من قبل كوت ديفوار كمضيف لمؤتمر الأطراف.



كان من المتوقع في الأصل عقد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في الربع الأخير من عام 2021. وبسبب الوباء العالمي، قرر المكتب إعادة جدولة موعد انعقاده في الفترة ما بين مايو وأكتوبر 2022، برسالة مؤرخة في 14 يونيو 2021، حكومة كوت ديفوار أكدت استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف الخامس عشر خلال الأسبوعين الثاني والثالث من مايو 2022.



وقال إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي إحدى اتفاقيات ريو الثلاث - إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC واتفاقية التنوع البيولوجي CBD تمت الدعوة إلى التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في جدول أعمال القرن 21، وهو برنامج العمل المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، أو قمة الأرض).

اعتمدت اتفاقية مكافحة التصحر في 17 يونيه 1994، ودخلت حيز النفاذ في 26 ديسمبر 1996.

وأشار الشربيني الي كيفية تأثير المناخ على الأرض، حيث تعتبر الإدارة الجيدة للأرض أمرًا حيويًا للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ولمساعدة المجتمع العالمي على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ويتمثل هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في جعل النظم الإيكولوجية والمجتمعات القائمة على الأرض أكثر مرونة وقدرة على التكيف بشكل أفضل مع آثار الاحتباس الحراري.



حيث إن التقرير الخاص الصارم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2019، بشأن تغير المناخ والأرض يكشف المشاكل، حيث تؤثر الأنشطة البشرية بشكل مباشر على حوالي 70 في المائة من أراضي العالم الخالية من الجليد، كما يتسبب النمو السكاني والزيادات في استهلاك الموارد في مستويات غير مسبوقة من تدهور الأراضي بفعل الإنسان.

النتائج الجديدة التي توصل إليها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمنبر الحكومي الدولي، تعزز الدور الحيوي للأرض السليمة في حماية سبل العيش والمناخ والتنوع البيولوجي، والتغييرات الإيجابية في الطريقة التي نستخدم بها الأرض لديها إمكانات هائلة لمساعدة العالم على الوصول إلى صافي الصفر.



يجب تأسيس التغييرات في ممارسات الزراعة واستخراج الموارد في تقنيات الإدارة المستدامة للأراضي SLM واستعادة الأراضي.



يمكن لاستعادة الأراضي المتدهورة على مستوى العالم أن تحبس ثلاثة مليارات طن من الكربون الجوي في التربة كل عام - مما يعوض حوالي عشرة في المائة من الانبعاثات السنوية الحالية المتعلقة بالطاقة في العالم، بشكل عام، يمكن أن توفر الإجراءات المتخذة لتجنب تدهور الأراضي وتقليله وعكس اتجاهه أكثر من ثلث التخفيف من آثار تغير المناخ اللازم؛ لإبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين بحلول عام 2030.



وقال إنه يمكن لمثل هذه الإجراءات - والأرض الصحية الناتجة عنها - أن تقدم مساهمات إيجابية ودائمة نحو رفاهية المجتمع واستدامته، مثل الأمن الغذائي، والتوظيف، والحد من مخاطر الكوارث، والفوائد البيئية ، وتحسين الصحة العامة، وقد تعهدت بلدان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالفعل باستعادة أكثر من 450 مليون هكتار - والعدد جار - من الأراضي بحلول عام 2030، وأكثر من 250 مليون هكتار من هذه التعهدات هي أراض زراعية.



إذا تمكنا من تحقيق هذا الهدف الطموح، فسنضمن أن يؤدي تدهور الأراضي المحايد دورًا أساسيًا في معالجة تغير المناخ وتحقيق القرن الحادي والعشرين الذي يمكن للبشرية جمعاء أن تزدهر فيه.



كما أشار السفير الشربيني أيضا إلي كيفية تأثير الأرض علي الأمن الغذائي والزراعة، حيث يمكن أن يوفر هدفنا المتمثل في حياد تدهور الأراضي الأمن الغذائي والدخل والأمل في مستقبل أفضل للفئات الأكثر ضعفاً.



في جميع أنحاء العالم، يعيش ما يصل إلى ملياري شخص حاليًا في ظل انعدام شديد للأمن الغذائي ولا يتمتعون بإمكانية الوصول المنتظم إلى طعام آمن ومغذٍ وكافٍ، تكشف أحدث العلوم الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC عن التدهور الواسع النطاق للأراضي المنتجة سابقًا، العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني للأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، إذا استمرت الاتجاهات الحديثة، فإن حوالي 10 في المائة من سكان العالم سيعانون من الجوع في عام 2030.



حيث يتمثل هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مستقبل يتجنب التصحر ويقلله ويعكس اتجاهه لتحقيق عالم محايد لتدهور الأراضي يتوافق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة، على الصعيد العالمي، أدت الزراعة الصناعية والطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية إلى تغيير كبير في العديد من المناظر الطبيعية، لا سيما مع توسع الزراعة لتزويد محاصيل الأعلاف الحيوانية. يؤدي هذا إلى إزالة الغابات في المناطق الاستوائية، والتصحر وتدهور الأراضي في الأراضي الجافة.



حيث تعمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مع العلماء والحكومات لرصد هذه التغيرات في الأراضي في جميع أنحاء العالم، بحيث تقود الجهود المبذولة لإبطاء تدهور الأراضي وجعل الأرض منتجة مرة أخرى من خلال استخدام ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي.



وقال انه وعلى الصعيد العالمي ، سيتم استعادة حوالي 1 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 حوالي 250 مليون هكتار من هذه الاستعادة ستكون أراضٍ زراعية، تم التعهد باستعادتها بموجب التزامات اتفاقية مكافحة التصحر بشأن تدهور الأراضي، إن استعادة الأراضي الزراعية لزيادة غلات المحاصيل يمكن أن يوقف تحويل الغابات والأراضي العشبية إلى أراضٍ زراعية وعكس فقدان التنوع البيولوجي.



كما أشار السفير الشربيني الي المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية (مبادرة مجموعة العشرين)، أنها تعتبر تطبيق واقعي لاتفاقية مكافحة التصحر هي عبارة عن منصة متعددة الأطراف تربط بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم، تمثل دول مجموعة العشرين مجتمعة أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 75 في المائة من التجارة الدولية و 60 في المائة من سكان العالم.



وقال إنه في نوفمبر 2020، أطلقت مجموعة العشرين المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية الهدف من هذه المبادرة هو منع ووقف وعكس اتجاه تدهور الأراضي وتقليص الأراضي المتدهورة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2040.



تُظهر هذه المبادرة تصميمًا غير مسبوق من قبل أكبر اقتصادات العالم للحفاظ على البيئة الأرضية، كما تركز على بناء القدرات، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني.



للمبادرة ثلاثة أهداف مترابطة:

الحفاظ على الأراضي ووقف فقدان الموائل وتجزئتها وتدهورها من خلال:

1. تبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول حوافز الحفظ

2. تعزيز الحفاظ على الأراضي

3. تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي

4. تعزيز إدارة الحرائق النشطة

تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة والمرنة للأراضي والمناظر الطبيعية من خلال:

1. الحلول القائمة على الطبيعة أو النهج القائمة على النظام الإيكولوجي

2. آليات التمويل

3. عمليات التخطيط العمراني وتخطيط استخدام الأراضي على مستويات ومقاييس مختلفة

4. تنفيذ أقوى للاتفاقيات الدولية والحوكمة والقوانين البيئية المحلية

5. تمكين الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (بما في ذلك النساء والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة) في إدارة الأراضي

6. تأمين حيازة الأراضي وحقوق الملكية واستخدام الأراضي وفقًا للتشريعات الوطنية، فضلاً عن دعم سياسات إدارة الأراضي والمياه المستدامة والممارسات الزراعية المستدامة، بما في ذلك الممارسات التقليدية، من أجل الحفاظ على وظائف النظام البيئي وتعزيزها.



استعادة الأراضي المتدهورة من خلال:

1. إعادة التحريج والتشجير المستدامة والملائمة محليًا أو إقليميًا.

2. التجديد الطبيعي/ إعادة الغطاء النباتي، واستعادة خدمات النظام البيئي، والممارسات الزراعية المستدامة، ونشر الحلول القائمة على الطبيعة أو النهج القائمة على النظام الإيكولوجي لحفظ التنوع البيولوجي.

الجدير بالذكر أنه عند إطلاق المبادرة، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن تعافي COVID-19 يجب أن يساعد في التوفيق بين الجنس البشري والطبيعة على جميع الجبهات، من المناخ إلى التنوع البيولوجي، ومن حماية المحيطات إلى وقف إزالة الغابات وتدهور الأراضي.