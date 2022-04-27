زاد البحث خلال هذه الآونة عبر مواقع البحث الإلكترونية عن سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، حيث طرح الكثيرين تساؤلاً عبر مواقع التواصل بغرض معرفة السر والسبب الرئيسي الذى جعل المولى سبحانه وتعالى يسميها بهذا الاسم، وهل سبب التسمية يرجع إلى أن الله يكافئ الصائمين فى آخر أيام شهر رمضان أم ماذا؟

وسجل محرك البحث (جوجل) تردد ملايين المسلمين لمعرفة سبب تسمية ليلة القدر، بهذا الاسم خلال اليومين الماضيين.

لماذا سميت ليلة القدر 2022 بهذا الاسم؟

وقالت دار الإفتاء إن ليلة القدر سميت بهذا الاسم؛ لأنه يُقَدَّر فيها ما يكون في تلك السَّنَة؛ لقوله تعالى:{فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 4]، وقيل: سميت به لعظم قدرها عند الله، وقيل: لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها، وقيل: لأن للطاعات فيها قَدْرًا.

تابعت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه يُستَحَبُّ طَلَبُها في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخِر آكَد، وفي ليالي الوِتْر منه آكَد؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

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وقال د.أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لقدرها وشرفها أو لما يكتب فيها من أقدار العام الجديد، وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لمكانتها وفضلها وقدرها عند المولى سبحانه وتعالى، فقد يأتي القدر بمعنى الضيق، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى "ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله".

وأوضح أنه يجب على المسلم أن يبادر ويغتنم ليلة القدر بالإكثار من العبادة والذكر والاستغفار والصدقة والقيام وصلة الأرحام ولتكن صلاته بخشوع وقراءته للقرآن بتدبر وحضور ثلب وسكون جوارح، ولا يفتر لسانه من دعاء الله فالسعيد من وفق للقيام والعبادة في هذه الليلة، فقال النبي "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".