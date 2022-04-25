"قضاء الحوائج"| دعاء ليلة القدر مكتوب طويل مستجاب 2022

نستعرض في السطور التالية دعاء ليلة القدر مكتوب طويل مستجاب 2022، يحرص الكثير على ترديد الأدعية بشكل كبير، خاصة مع بدأ العشر الأواخر من رمضان 1443، حيث أقسم الله بها قائلا: "وَالْفَجْر وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، وأخبرنا النبي محمد “ﷺ” عن فضل العمل الصالح فيها، فقال: «ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه» -يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: «ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ».

الدعاء عبادة، ويجب على المسلم استغلال فرصة أوقات مضاعفة الحسنات ووقت الاستجابة، فعن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، في تلك الليالي المباركة، فقد ورد عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال - صلوات الله وسلامه عليه - قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُ العفوَ فاعف عنِّي).

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

يارب إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير مما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت ..

يارب اجعل اسمي في هذه الليلة مع السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في علّيين وإساءتي مغفورة...

يارب افتح في الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك و لا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

يارب ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

يارب ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا أرحم الرحمين.

دعاء ليلة القدر مستجاب

يارب لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

يارب اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته..

يارب أسألك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.

يارب إنا نسألك في هذه الليالي المباركة يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك يا عزيز يا متين أن تكون لنا عونا ومعينا في جميع أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا وجميع ما نحن فيه من فعل الخير، وأن تدفع عنا كل هم وضيق وضير ونقمه ومحنه قد استحقيناها من غفلتنا وذنوبنا، يا لطيف يا قدير فإنك أنت الغفور الرحيم قد قلت وقولك الحق {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.

يارب إنا نسألك أن تيسر لنا أمر رزقنا، وأن تعصمنا من الحرص والتعب في طلبه، ومن كثرة الهم والتفكير في تحصيله، ومن الشح والبخل بعد حصوله، وأن تتولى أمرنا كله بكرمك وفضلك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، واهدنا الصراط المستقيم.

دعاء ليلة القدر للحبيب

يارب إنا نسألك في ثاني الليالي العشر خيرات الدنيا وخيرات الدين ، خيرات الدنيا بالأمن والرفق والصحة والعافية ، وخيرات الدين بالطاعة لك والتوكل عليك والرضا بقضائك والشكر على آلائك ونعمك ، إنك على كل شئ قدير.

يارب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك علي ما تشاء قدير يا نعم المولي ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء ليلة القدر للزوج