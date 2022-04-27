«زارت أطباء لتجرى عملية تحويل إلى رجل».. اعترافات ابنة الفنان رشدى أباظة

قالت "قسمت" ابنة الفنان رشدي أباظة، في حوارها مع جريدة "روز اليوسف" إن علاقتها بوالدها الفنان رشدي أباظة كانت أشبه بعقدة نفسية، فقد أحبته لدرجة الجنون، لدرجة أن أمها كانت تخاف عليها من هذه العقدة، لأن جدتها لأبيها كانت تحبه بالطريقة نفسها، وهو ما كان يضايقه أحيانًا، لكن المشكلة أنها في تلك الفترة لم تجده بجانبها فقد كانت تعيش مع جدتها وتراه قليلًا.

حاولت "قسمت" أن تلفت انتباهه بأي شكل لدرجة أنها فكرت أن تجري عملية جراحية لتتحول إلى رجل حتى تكون عندها حرية الخروج معه في سهراته ورحلاته، فعلًا ذهبت إلى أطباء كثيرين ولكنهم كانوا يسخرون منها ويتهمونها بالجنون.

تعلقت "قسمت" بوالدها رشدي أباظة، عندما وصلت إلى سن المراهقة، فهو لم يعد مجرد أب تعلقت به كابنة وحيدة فأبوها نجم وسيم، تحوطه عشرات الفنانات وآلاف المعجبات فتحول لا إراديًا بالنسبة لها إلى فتى أحلام.

وأشارت إلى أن علاقتها بالفنانة سامية جمال زوجة والدها كانت متقلبة، ونتيجة لذلك انتظرت والدها فور عودته في ليلة، وانفجرت أمامه باكية، وقالت له إنها لن تستطيع العيش مع "سامية" فوافق على انتقالها للإقامة مع جدها بالعجوزة، وكان هذا الحادث سببًا في مشاجرة بينه وبين سامية جمال، انتهت بتركه للبيت والإقامة في فندق لمدة شهر كامل.

وفي إحدى الفترات كانت الفنانة سامية جمال تعاملها برقة بالغة، قالت: "كانت طلباتي كلها مجابة، وكانت تعتني بي لدرجة أنها تصمم على توصيلي للمدرسة كل يوم، وتظل بجواري في المساء حتى يغلبني النوم وقتها كنت أسافر لزيارة أمي كل ثلاثة شهور".

وعندما أصبح عمرها 11 عامًا انتقلت للإقامة معها في لندن، لكنها لم تطق الحياة مع زوجها فعادت إلى مصر، وفوجئت بتغير كامل في طريقة معاملة سامية جمال، كانت تمنعها من الخروج مع أصدقائها والكلام في التليفون، وأحسست بالكبت وعدم الأمان.

يشار إلى أن الفنان الراحل رشدي أباظة تزوج 5 مرات، وقد كانت أولى زوجاته الفنانة تحية كاريوكا، عقد قرانهما عام 1952 واستمر زواجهما 3 سنوات. أما بربارا الأمريكية فقد كانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت"، واستمر زواجهما 4 سنوات، وطلّقها عام 1959. وسامية جمال كانت زوجته الثالثة، تزوجها عام 1962، واستمر زواجهما قرابة 18 عامًا، وانفصلت عنه عام 1977. وكانت صباح زوجته الرابعة، تزوجها عام 1967، وطلقها بعد أسبوعين، وكانت سامية جمال في عصمته. أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، علما بأنها ابنة عمه. تزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.