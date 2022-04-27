الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكبير أوي الحلقة 26.. المحافظ يطلب من الكبير تنظيم مهرجان المزاريطة السينمائي

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

واصلت قناة ON عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير أوى الجزء السادس للنجم أحمد مكى والذي ينافس به في السباق الرمضاني الجاري. 

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوى الجزء السادس تطورا كبيرا في الأحداث حيث بدأت بلقاء الكبير مع المحافظ والذي أعرب عن سعادته بسيطرة الكبير على الإشغالات التي ملئت قرية المزاريطة وكذلك عودة الأمن والهدوء إلى المزاريطة من جديد. 

وأثناء حديث المحافظ مع الكبير طلب منه أن يقوم بابتكار فكرة لوضع المزاريطة على الخريطة قبل مؤتمر السياحة الدولي مثلما فعل نجيب ساويرس في الجونة. 

ويندهش الكبير من اقتراح المحافظ ولكنه وعده بأن يفكر في الأمر. 

وينتقل المشهد إلى دوار الكبير حيث تجمع جلسة بين حزلئوم ومربوحة والكبير ويعرب حزلئوم عن إعجابه بشدة بفكرة مهرجان المزاريطة الدولي، مشيرا إلى أنه سيتولى دعوة الضيوف ومنهم يسرا وشيرين رضا الذي يعجب الكبير عن إعجابه الشديد بها وكذلك تامر حبيب وعدد من النجوم الآخرين. 

 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الحلقة 25

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل و إعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 6، عبر شاشة قناة ON و التي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوى الجزء السادس 

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، و الوجه الصاعد رحمة أحمد، و محمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وليلى عز العرب، ومصطفى غريب، وحسن القناوي، وعلاء زينهم، و عبد الرحمن حسن، ومصطفى غريب  وحسين أبو حجاج و ضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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